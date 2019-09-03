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В "Слуге народа" хотят наделить народ правом законодательной инициативы

Комментариев: 4
Предлагать законы смогут не только депутаты, президент и Кабмин, но и простые граждане.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
fakty.ua

Право народа на внесение законодательных инициатив – это элемент прямой демократии, поэтому во фракции “Слуга народа“ видят необходимость в предоставлении украинцам такого права. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, пишет РБК-Украина.

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Представитель президентской политсилы подчеркнул, что многие депутаты после своего избрания годами не появляются в своем округе, поэтому у рядовых избирателей практически отсутствуют рычаги влияния на своих избранников и на работу парламента в целом.

“То есть мы хотим расширить перечень субъектов, чтобы кроме Кабинета министров, Верховной рады и президента, добавить народ“, - заявил Арахамия.

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По его словам, партийная программа “Слуги народа“ изначально содержит положения о необходимости введения большего количества элементов прямой демократии. Действуя в этом направлении, президент Владимир Зеленский уже подал в парламент проект закона о наделении народа Украины правом законодательной инициативы. Однако парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал депутатам предварительно отправить этот документ на экспертизу в Конституционный суд.

Напомним, депутатов предупредили о необходимости работать сверхурочно. Количество законодательных инициатив, предложенных президентом, очень велико.

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Теги: Верховная Рада, закон, Конституция
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Комментариев (4)
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ПНХ    03.09.2019, 17:11
Оценка:  -2
ПНХ
рагуляку-на гиляку! подписывайтесь)))))
Вспышка_Справа    03.09.2019, 16:44
Оценка:  -1
Вспышка_Справа
И это правильно! Но, сначала, посадить за решетку кондитера ПотцРошена!
Брюква_и_Клюква    03.09.2019, 17:05
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Верное решение, товарищ! Но тогда нужно посадить и другого кондитера - Борю Колесникова, чтобы наша Фемида не была избирательной.
ВосставшийИзБана    03.09.2019, 17:09
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Народ уже проявил инициативу и указал артиклю и Богдану на выход. А толку?
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