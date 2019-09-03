В "Слуге народа" хотят наделить народ правом законодательной инициативы

Предлагать законы смогут не только депутаты, президент и Кабмин, но и простые граждане.

Право народа на внесение законодательных инициатив – это элемент прямой демократии, поэтому во фракции “Слуга народа“ видят необходимость в предоставлении украинцам такого права. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, пишет РБК-Украина.

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Представитель президентской политсилы подчеркнул, что многие депутаты после своего избрания годами не появляются в своем округе, поэтому у рядовых избирателей практически отсутствуют рычаги влияния на своих избранников и на работу парламента в целом.

“То есть мы хотим расширить перечень субъектов, чтобы кроме Кабинета министров, Верховной рады и президента, добавить народ“, - заявил Арахамия.

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По его словам, партийная программа “Слуги народа“ изначально содержит положения о необходимости введения большего количества элементов прямой демократии. Действуя в этом направлении, президент Владимир Зеленский уже подал в парламент проект закона о наделении народа Украины правом законодательной инициативы. Однако парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал депутатам предварительно отправить этот документ на экспертизу в Конституционный суд.

Напомним, депутатов предупредили о необходимости работать сверхурочно. Количество законодательных инициатив, предложенных президентом, очень велико.

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