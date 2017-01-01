"Слуги" планируют сегодня закончить работать до полуночи

Народные избранники надеются выйти из парламента часов в 11-12 вечера.

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Депутаты могут работать сегодня до полуночи. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"Сейчас все пользуются случаем, они говорят, что это парламентские традиции что-то говорить с трибуны. Хорошо, давайте поговорим. И во сколько там? В 23:00-24:00 закончим", - сказал Арахамия.

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Депутат добавил, что для экономии времени предлагалось обсуждение законопроектов на заседаниях комитетов вместо заседаний ВР.

Сегодня депутаты на утреннем пленарном заседаний приняли решение работать после 18:00 до тех пор, пока не решат все вопросы повестки дня. 29 августа депутаты не успели закончить работу и разошлись уже 30 августа около 2 ночи.

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