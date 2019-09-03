Рабинович: Продажа украинской земли станет катастрофой

Открытие рынка и распродажа украинской земли станут катастрофой для государства. Такое заявление с трибуны Верховной Рады Украины сделал народный депутат и сопредседатель фракции "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" Вадим Рабинович.

Об этом пишет пресс-служба.

"Есть много вопросов, которые важно поднимать. Но я хотел бы остановиться на главном: окончательно подтверждена готовность новой власти начать процесс продажи украинской земли. Более того, уже установлен срок – до 1 декабря текущего года", – заявил парламентарий.

В своем выступлении Вадим Рабинович также обратился к представителям новой власти с требованием провести по этому вопросу всеукраинский референдум, который был обещан во время избирательной кампании.

"Во-первых, где же референдум, без проведения которого вы обещали не делать подобных шагов? Во-вторых, понимаете ли вы – в первую очередь те, кто сейчас сидит в этом зале, – что в сегодняшней нищей и ограбленной Украине землю скупят отнюдь не рядовые граждане нашего государства? Более того, земля – последнее не разграбленное, не разворованное богатство Украины – перестанет быть собственностью народа Украины. А рассказы о том, как мы хорошо заживем, продав свою землю... – их я и комментировать не хочу", – добавил народный депутат.

Сопредседатель фракции "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" процитировал выдержки из 13-й статьи Конституции Украины, где записано, что земля Украины является объектом права собственности украинского народа, а собственность не должна использоваться во вред человеку и обществу.

"Это наша Конституция – нравится это кому-то или нет. Поэтому, прежде чем вводить ее продажу, "слугам народа" неплохо было бы посоветоваться с хозяином – украинским народом – путем проведения всенародного референдума. Подчеркиваю, это самое ответственное решение, возможно, за всю историю Украины. Хочу, чтобы все почувствовали: многие бессмысленные "покращення" со временем можно отменить, но продажа земли Украины станет катастрофой!" – подчеркнул политик.

Он также обратил внимание на то, что существование государства возможно благодаря ряду жизненно важных вещей, в частности вопрос рынка земли, экспериментировать с которыми нельзя.

"Земля Украины является тем, с чем нельзя играть. Тысячи раз, взвесив все "за" и "против", осознав все риски, можно делать какие-то шаги относительно земли. А тем более, такой шаг, как ее продажа. Землю Украины нельзя продать – ни под Новый год, ни под 1 декабря, – ее вообще нельзя продавать – это не подарок к празднику!" – подытожил Вадим Рабинович.