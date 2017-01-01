На Дунае проходят совместные учения военных Украины и Румынии

Учения будут длиться до 7 сентября.

У дельте реки Дунай между Украиной и Румынией стартовали совместные военные учения двух стран. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил Румынии.

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Сообщается, что данные военные учения стартовали сегодня и закончатся 7 сентября. В них принимают участие 300 военнослужащих двух стран.

Предварительно известно, что торжественное открытие учений состоится завтра, 4 сентября. Его должен посетит командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, а также другие украинские и румынские офицеры.

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Программу учений пока не разглашают.

Напомним, учения НАТО с участием 18 стран начались в Балтийском море. В учениях принимают участие около трех тысяч военных, а также более 40 кораблей из 18 стран.

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