В КСУ направили закон о законодательной инициативе граждан

За рассмотрение такого закона Конституционным судом проголосовали 338 нардепов.

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Рада отправила на рассмотрение КСУ законопроект №1015 от Владимира Зеленского, наделяющий граждан Украины правом законодательной инициативы, передает. "За" проголосовали 338 парламентариев.

В "Слуге народа" отдали 252 голоса за закон, в ОПЗЖ - 32 голоса, в Евросолидарности - 24 депутата проголосовали против, трое - не голосовали, включая Петра Порошенко. В "Батькивщине" 18 голосов были "за", среди внефракционных - 27 голосов, в группе "За Будущее" - 16 голосов "за". Вся фракция "Голос", кроме одной отсутствующей депутатки Юлии Клименко, голосовала против.

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Законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 Конституции, таким субъектом, как народ.

Параллельно с этим законом в зале обсудили инициативу законом ограничить право отдельного депутата вносить заоконопроекты (разрешить это только группам депутатов). Такое предложение вызвало бурное обсуждение и критику в зале.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты сегодня планируют закончить работу до полуночи.

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