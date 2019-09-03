Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В КСУ направили закон о законодательной инициативе граждан

Комментариев: 1
За рассмотрение такого закона Конституционным судом проголосовали 338 нардепов.
Депутаты согласились отдать закон о народной инициативе в КСУ
Депутаты согласились отдать закон о народной инициативе в КСУ
УНИАН

Читай также: Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность: что изменилось?

Рада отправила на рассмотрение КСУ законопроект №1015 от Владимира Зеленского, наделяющий граждан Украины правом законодательной инициативы, передает. "За" проголосовали 338 парламентариев.

В "Слуге народа" отдали 252 голоса за закон, в ОПЗЖ - 32 голоса, в Евросолидарности - 24 депутата проголосовали против, трое - не голосовали, включая Петра Порошенко. В "Батькивщине" 18 голосов были "за", среди внефракционных - 27 голосов, в группе "За Будущее" - 16 голосов "за". Вся фракция "Голос", кроме одной отсутствующей депутатки  Юлии Клименко, голосовала против.

Читай также: В "Слуге народа" хотят наделить народ правом законодательной инициативы

Законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 Конституции, таким субъектом, как народ.

Параллельно с этим законом в зале обсудили инициативу законом ограничить право отдельного депутата вносить заоконопроекты (разрешить это только группам депутатов). Такое предложение вызвало бурное обсуждение и критику в зале.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты сегодня планируют закончить работу до полуночи.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Рада, депутаты, законы, Конституция, КСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    03.09.2019, 17:52
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Решили завалить работой своих секретарш. Сейчас граждане вам понапишут миллионы законов. Но все равно примут не их, а те, которые придумал Коломойский.
ВосставшийИзБана    03.09.2019, 17:33
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Может сначала об импичменте?
Woodbrother    03.09.2019, 17:50
Оценка:  0
Woodbrother
Какой импичмент ! Вы шо ! Пацаны только до государственной кормушки дорвались. Пока все не сожрут, от нее не отлипнут. Благо Петя оставил закрома родины полными под завязку. Есть где побороться с зубожинням.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь