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Стало известно, кто умер в семье Юлии Тимошенко - СМИ

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Юлия Тимошенко не пришла в Раду из-за смерти двоюродной сестры.
Стало известно, кто умер в семье Юлии Тимошенко - СМИ
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Стало известно, кто умер в семье Юлии Тимошенко - СМИ
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Глава партии Батькивщына Юлия Тимошенко не пришла на заседание ВР из-за смерти 47-летней двоюродной сестры Татьяны Шараповой. Похороны прошли сегодня в Днепре.

Об этом сообщает Комсомольская правда. 

Татьяна Шарапова была дочерью тети Юлии Тимошенко - , главы Днепропетровской областной организации "Батьківщини".

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"Выражаем искренние соболезнования Антонине Ульяхиной по поводу невосполнимой утраты дочери Татьяны. Скорбим. Вечная светлая память", - говорится на официальной странице партии в Днепре в Фейсбук.

Прощание с Татьяной Шараповой проведено 3 сентября в Днепре, театре им. Шевченко. У Татьяны остались муж, сын, дочь и внук. 

Напомним, депутаты отменили свою неприкосновенность - с 2020 года. Нардепы приняли изменения в Конституцию о снятии уголовной неприкосновенности с парламентариев. 

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Теги: Юлия Тимошенко, татьяна шарапова
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