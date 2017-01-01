“Я не осужден”: Вышинский не намерен участвовать в обмене

Он заявил, что не считает себя виновным.

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого несколько дней назад освободил Апелляционный суд столицы, сделал резкое заявление касательно вероятного обмена заключенными между Украиной и РФ. Об этом сообщает РБК Украина.

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По словам Вышинского, он в обмене пленными участвовать не будет по той причине, что не считает себя виновным, суд его не осудил.

Обмен - это юридическая процедура, она касается в первую очередь тех, кто уже осужден, кто признал свою вину. Но я не осужден, я свою вину не признаю. Самое главное, что в ходе этой процедуры непонятно будет дальше, какой у меня юридический статус, кто я, - заявил Вышинский.

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Именно поэтому Вышинский не намерен возвращаться в РФ взамен на одного из заключенных украинцев. Он считает, что его освободят на законных основаниях по решению суда.

Напомним, ранее ГПУ сообщила, что Вышинский согласился на обмен. Изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с его согласия.

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