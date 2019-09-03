"Конфуз в Раде": "Слуга" закрыл собой Викторию Сюмар

Сюмар отшутилась словами "видите, уже ограничения происходят ".

Во время заседания ВР нардеп от Слуги народа Алексей Леонов закрыл собой коллегу из Европейской Солидарности Порошенко Викторию Сюмар. Инцидент произошел во время обсуждения очередного законопроекта.

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Виктория Сюмар выступила со своего места, однако ее на экране видно не было. Причина – высокий коллега из партии Слуга народа. Сюмар отшутилась.

"Меня сейчас прикрыл коллега. Видите, уже ограничения происходят. Я думаю, специально рассадка так была осуществлена. Традиционно передаю привет с галерки" – заявила нардеп от ЕС.

Алексей закрыл собой коллегу из ЕС Порошенка Скриншот

Ранее Сюмар рассказала, сколько будет стоить русскоязычный телеканал Зеленского.След дела об узурпации власти тянется от партии ОПЗЖ, отметила депутат.

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