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"Конфуз в Раде": "Слуга" закрыл собой Викторию Сюмар

Комментариев: 0
Сюмар отшутилась словами "видите, уже ограничения происходят ".
Алексей закрыл собой коллегу из ЕС Порошенка
Алексей закрыл собой коллегу из ЕС Порошенка
Скриншот

Во время заседания ВР нардеп от Слуги народа Алексей Леонов закрыл собой коллегу из Европейской Солидарности Порошенко Викторию Сюмар. Инцидент произошел во время обсуждения очередного законопроекта.

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Виктория Сюмар выступила со своего места, однако ее на экране видно не было. Причина – высокий коллега из партии Слуга народа. Сюмар отшутилась.

"Меня сейчас прикрыл коллега. Видите, уже ограничения происходят. Я думаю, специально рассадка так была осуществлена. Традиционно передаю привет с галерки" – заявила нардеп от ЕС.

Алексей закрыл собой коллегу из ЕС Порошенка
Алексей закрыл собой коллегу из ЕС Порошенка
Скриншот

Ранее Сюмар рассказала, сколько будет стоить русскоязычный телеканал Зеленского.След дела об узурпации власти тянется от партии ОПЗЖ, отметила депутат.

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Теги: Виктория Сюмар, Алексей Леонов
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Комментариев (2)
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asfd0    03.09.2019, 17:53
Оценка:  0
asfd0
Эта ЕС в раде исключительно чтоб палки в колёса ставить, так что они вообще могут с мусорными мешками на голове выступать.
Woodbrother    03.09.2019, 17:52
Оценка:  0
Woodbrother
Шо это за существо ? Какое право этот слуга непонятных народов сунется туда , куда не просили ?
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