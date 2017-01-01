Из колонии под Винницей сбежал заключенный

Полиция уже ищет беглеца.

В Винницкой области из Ладыжинского предприятия, где осужденные проходят социальную реабилитацию, сбежал заключенный. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Читай также: Из индонезийской тюрьмы сбежали 258 заключенных

Сообщается, что заключенный сбежал из колонии еще 31 августа. Между тем, его до сих пор не могут найти сотни сотрудников правоохранительных органов.

Сбежавший мужчина был осужден по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины к четырем годам лишения свободы в 2017 году.

Читай также: В Винницкой области задержан беглый заключенный

Полицейские просят сообщать любую информацию о том, где сейчас может находиться мужчина с фотографии. Особые приметы беглого заключенного: рост 170 см, черные короткие волосы, карие глаза. На момент побега был одет в темно-синюю футболку, черные спортивные штаны, черную кепку, черные кожаные туфли.

Напомним, в Винницкой области сбежал очередной осужденный. В течение одной недели с из двух разных исправительных учреждений сбежали заключенные. Правоохранители ведут их розыск.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram