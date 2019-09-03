В КСУ отправили закон об большем числе омбудсменов

Президент хочет увеличить их количество для парламентского контроля за разными сферами.

Депутаты отправили еще один президентский закон в КСУ УНИАН

Читай также: В КСУ направили закон о законодательной инициативе граждан

Верховная Рада направила в КСУ законопроект о парламентским контроле, внесенный президентом Владимиром Зеленским.

"За" проект №1016 проголосовали 298 депутатов. Он предлагает внести изменения в статьи 85 и 101 Конституции - об уполномоченных ВР - и расширить парламентский контроль за счет омбудсменов в различных сферах.

Читай также: Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность: что изменилось?

В случае утверждения закона Рада будет назначать и увольнять уполномоченных парламента в отдельных сферах. Правовой статус уполномоченных ВР будет определяться отдельными законами.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты от "Слуги народа" будут работать часов до 23-00-24-00.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram