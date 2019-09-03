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В КСУ отправили закон об большем числе омбудсменов

Комментариев: 1
Президент хочет увеличить их количество для парламентского контроля за разными сферами.
Депутаты отправили еще один президентский закон в КСУ
Депутаты отправили еще один президентский закон в КСУ
УНИАН

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Верховная Рада направила в КСУ законопроект о парламентским контроле, внесенный президентом Владимиром Зеленским.

"За" проект №1016 проголосовали 298 депутатов. Он предлагает внести изменения в статьи 85 и 101 Конституции - об уполномоченных ВР - и расширить парламентский контроль за счет омбудсменов в различных сферах.

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В случае утверждения закона Рада будет назначать и увольнять уполномоченных парламента в отдельных сферах. Правовой статус уполномоченных ВР будет определяться отдельными законами.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты от "Слуги народа" будут работать часов до 23-00-24-00.

 

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Теги: Рада, депутаты, омбудсмены, наблюдатели
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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    03.09.2019, 18:27
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А как же сокращение числа госчиновников, которое нам так горячо обещал товарищ Разумков?
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