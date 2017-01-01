СБУ задержала организатора поставок продуктов в "ЛДНР"

Жительница Харькова возглавляла две коммерческие структуры, которые специализировались на экспорте продуктов питания.

Служба безопасности Украины задержала одного из организаторов схемы противоправной поставки продуктов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 3 сентября.

Следователи установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания. Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме "прерванного транзита" через территорию РФ.

Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одну из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 8 млн гривен.

Во избежание уголовной ответственности директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области. Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска Гоптовка при въезде в Украину.

Женщине сообщили о подозрении по статьям о присвоении, растрате имущества и служебном подлоге (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины). Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанной грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в июне сообщалсь, что СБУ разоблачила деятельность предпринимателей, которые организовали схему поставок продуктов питания на неподконтрольную территорию Донбасса на общую сумму 500 млн гривен.

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