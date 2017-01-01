Вокруг кордона из колючей проволоки поставили блокпосты. Таким образом проходят учения батальона территориальной обороны.

Личный состав 191 отдельного батальона территориальной обороны отрабатывает учения, в связи с чем подход к зданию Николаевской ОГА обнесли колючей проволокой и выставили вокруг него блокпосты. Об этом сообщает издание Николаев 24 во вторник, 3 сентября.

Активная фаза учений продлится с 3 по 5 сентября. Кроме упомянутых мер, вокруг ОГА ходят вооруженные патрули. Также в ходе учений военнослужащие отработают организацию пропускного режима - на трассах Р06 (в направлении Новой Одессы) и М14 (возле заправки WOG и в направлении Одессы).

Кроме ОГА, солдаты организовали охрану Ингульского и Южнобугского мостов, Центральной администрации. В эти же дни по городу будут ходить военные патрули.

Cмотрите фотогалерею: Подходы к Николаевской ОГА перекрыты колючей проволокой

Напомним, что ранее жителей Николаева испугал штурмовик Су-25, летавший над домами.

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