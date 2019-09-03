Госпогранслужба отрицает слова Лукашенко о потоке оружия из Украины

Украинские пограничники фиксируют постепенный спад случаев провоза оружия через украино-белорусскую границу.

В 2019 году украинские пограничники зафиксировали только один случай попытки провезти огнестрельное оружие через границу с Республикой Беларусь. Во всех прочих случаях граждане пытались переправить на другую сторону образцы охотничьего, газового, пневматического, холодного и электрошокового оружия, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Таким образом, украинская сторона не может подтвердить слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что из Украины идет “поток оружия“ в его страну. Более того, в этом году поток подобной контрабанды даже снизился по сравнению с 2018-м.

В 2019 году на белорусской границе украинские пограничники перехватили около 40 единиц оружия, что на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года, отмечают в пограничном ведомстве. Причем половина обнаруженного оружия направлялась как раз в Украину из Беларуси, а не наоборот.

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В Государственной пограничной службе Украины подчеркивают, что все пункты пропуска функционируют в нормальном режиме.

Напомним, 3 сентября Александр Лукашенко заявил, что белорусским силовикам пришлось “закрыть границу“ с Украиной. Причиной тому якобы стал “поток оружия“, которое идет из нашей страны.

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