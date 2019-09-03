Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госпогранслужба отрицает слова Лукашенко о потоке оружия из Украины

Комментариев: 1
Украинские пограничники фиксируют постепенный спад случаев провоза оружия через украино-белорусскую границу.
ГПСУ опровергла информацию о "сливе" оружия в Беларусь
ГПСУ опровергла информацию о "сливе" оружия в Беларусь
https://dpsu.gov.ua/

В 2019 году украинские пограничники зафиксировали только один случай попытки провезти огнестрельное оружие через границу с Республикой Беларусь. Во всех прочих случаях граждане пытались переправить на другую сторону образцы охотничьего, газового, пневматического, холодного и электрошокового оружия, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Читай также: ГПСУ разоблачила организаторов незаконных пассажирских перевозок в “ЛНР“

Таким образом, украинская сторона не может подтвердить слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что из Украины идет “поток оружия“ в его страну. Более того, в этом году поток подобной контрабанды даже снизился по сравнению с 2018-м.

В 2019 году на белорусской границе украинские пограничники перехватили около 40 единиц оружия, что на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года, отмечают в пограничном ведомстве. Причем половина обнаруженного оружия направлялась как раз в Украину из Беларуси, а не наоборот.

Читай также: Лукашенко поручил КГБ “цивилизованно“ прослушивать граждан

В Государственной пограничной службе Украины подчеркивают, что все пункты пропуска функционируют в нормальном режиме.

Напомним, 3 сентября Александр Лукашенко заявил, что белорусским силовикам пришлось “закрыть границу“ с Украиной. Причиной тому якобы стал “поток оружия“, которое идет из нашей страны.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ГПСУ, оружие, контрабанда, Беларусь, Лукашенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    03.09.2019, 19:12
Оценка:  -5
VSHIVANKA
НУ КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ !!!
WTF2wtf    03.09.2019, 19:16
Оценка:  +3
WTF2wtf
Ольгинский пидeр уверен?
Нах пшло
VSHIVANKA    03.09.2019, 19:19
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЧМО УКРОПНОЕ, ТЫ ТУТ ЖИВЕШЬ? )))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь