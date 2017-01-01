Заключенный сбежал из колонии в Винницкой области

Мужчина в 2017 году был осужден за кражу и должен был провести за решеткой четыре года. Теперь его снова разыскивает полиция.

В Винницкой области из колонии сбежал заключенный vn.npu.gov.ua

В Винницкой области из Ладыжинского предприятия, где осужденные проходят социальную реабилитацию, сбежал заключенный. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции во вторник, 3 сентября.

Побег был совершен в субботу, 31 августа. В 2017 году мужчина был осужден по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины к четырем годам лишения свободы.

В пресс-службе Национальной полиции передали приметы беглеца: рост 170 см, черные короткие волосы, карие глаза. На момент побега был одет в темно-синюю футболку, черные спортивные штаны, черную кепку, черные кожаные туфли.

Напомним, что ранее из Украины сбежал британец, задержанный за контрабанду 400 кг кокаина.

Также сообщалось, что на Прикарпатье подозреваемый сбежал из зала суда.

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