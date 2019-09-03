Также активисты написали обращение к председателю СБУ Ивану Баканову.

В Киеве под стенами СБУ открыли "аллею антигероев", - журналист

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В Киеве под стенами СБУ открыли "аллею антигероев", - журналист

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В Киеве под стенами СБУ движение “Вирок“ разместило “аллею антигероев“. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Василий Крутчак.

“Мы, движение “Вирок“ сегодня под стенами СБУ открыли аллею мудаков.

Толик Матиос отдел “К“ контрабанда.

Саня Грановский отдел “С“ суды.

Боря Филатов отдел “М“ мостостроения“, - пишет он.

Также они написали обращение к председателю СБУ Ивану Баканову.

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“А также написали официальное обращение к председателю СБУ Ивану Баканову и передали ему дуршлаг и вилку, чтобы он имел возможность снимать с ушей ту лапшу, которую ему навесил Толик Матиос о своем профессионализме“, - пишет он.

“Матиос, если и является профессионалом, то это исключительно в области собственного обогащения через контрабанду“, - подчеркнул Крутчак.

Напомним, Анатолий Матиос может возглавить департамент “К“ СБУ. Его уволили из ГПУ после письма министра обороны.

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