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В Киеве под стенами СБУ открыли "аллею антигероев", - журналист

Комментариев: 1
Также активисты написали обращение к председателю СБУ Ивану Баканову.
В Киеве под стенами СБУ открыли "аллею антигероев", - журналист
© Facebook Василия Крутчака
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  • Крутчак называл Матиоса контрабандистом
В Киеве под стенами СБУ открыли "аллею антигероев", - журналист
Крутчак называл Матиоса контрабандистом
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В Киеве под стенами СБУ движение “Вирок“ разместило “аллею антигероев“. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Василий Крутчак.

“Мы, движение “Вирок“ сегодня под стенами СБУ открыли аллею мудаков.

  • Толик Матиос отдел “К“ контрабанда.
  • Саня Грановский отдел “С“ суды.
  • Боря Филатов отдел “М“ мостостроения“, - пишет он.

Также они написали обращение к председателю СБУ Ивану Баканову.

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“А также написали официальное обращение к председателю СБУ Ивану Баканову и передали ему дуршлаг и вилку, чтобы он имел возможность снимать с ушей ту лапшу, которую ему навесил Толик Матиос о своем профессионализме“, - пишет он.

“Матиос, если и является профессионалом, то это исключительно в области собственного обогащения через контрабанду“, - подчеркнул Крутчак.

Напомним, Анатолий Матиос может возглавить департамент “К“ СБУ. Его уволили из ГПУ после письма министра обороны.

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Теги: аллея, активисты, Матиос, СБУ, Баканов
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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    03.09.2019, 18:39
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
А почему забыли короля рюкзаков, нашего вечного внутреннего министра? Ах, да, он теперь полностью позеленел, поэтому его нельзя упоминать.
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