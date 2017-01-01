В КСУ отправили закон Зе о 300 депутатах в Раде и отмене мажоритарки

Парламент поддержал отправку в КСУ президентского законопроекта о сокращении числа депутатов.

Депутаты отправили в КСУ закон о сокращении состава ВР УНИАН

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Верховная Рада направила в КСУ законопроект о сокращении числа депутатов ВР до 300 человек и о пропорциональной избирательной системе.

Законопроект №1017 авторства президента Владимира Зеленского об изменении статей 76-77 Конституции поддержали в части его отправки Конституционному суду 258 депутатов.

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Данный законопроект Зеленский внес в Раду 29 августа. Сегодня депутаты также отменили неприкосновенность парламентариев с 2020 года.

Напомним, ранее парламент отправил в КСУ инициативу о расширении числа омбудсменов от ВР.

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