В КСУ отправили закон Зе о 300 депутатах в Раде и отмене мажоритарки
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Верховная Рада направила в КСУ законопроект о сокращении числа депутатов ВР до 300 человек и о пропорциональной избирательной системе.
Законопроект №1017 авторства президента Владимира Зеленского об изменении статей 76-77 Конституции поддержали в части его отправки Конституционному суду 258 депутатов.
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Данный законопроект Зеленский внес в Раду 29 августа. Сегодня депутаты также отменили неприкосновенность парламентариев с 2020 года.
Напомним, ранее парламент отправил в КСУ инициативу о расширении числа омбудсменов от ВР.
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