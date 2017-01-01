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Зам Стеця только сейчас написала заявление

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Джепарова написала заявление в связи с прекращением работы старого Кабмина.
Замминистра заверила, что старалась быть полезной
Замминистра заверила, что старалась быть полезной
Facebook Эмине Джепаровой

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Первый замминистра информационной политики Эмине Джапарова написала заявление на увольнение. Об этом Джапарова сообщила на своей странице в Facebook.

"Заявление написано. За плечами четыре года работы 24/7 в #МінСтець: все эти годы пыталась быть максимально публичной в своей деятельности, поэтому не буду суммировать успехи и достижения", - написала она.

Джепарова выложила также фото с бывшим шефом
Джепарова выложила также фото с бывшим шефом
Facebook Эмине Джепаровой

"Тот огромный опыт микро-, макро-, кризисного и другого менеджмента точно пригодится в будущем, ведь в сердце - Крым и мой народ..." - отметила Джапарова.

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Она поблагодарила команду, коллег, общественные организации, партнеров и экс-министра Юрия Стеця.

Заявление написано в связи с переизбранием Кабмина
Заявление написано в связи с переизбранием Кабмина
Facebook Эмине Джепаровой

Напомним, ранее сообщалось, что министр информполитики Юрий Стець в марте заработал 0 грн.

 

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Теги: Мининформполитики, Стець, Джепарова, увольнение, заявление
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