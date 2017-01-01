Зам Стеця только сейчас написала заявление

Джепарова написала заявление в связи с прекращением работы старого Кабмина.

Читай также: Infiniti, дом и три квартиры: Стець показал доходы за прошлый год

Первый замминистра информационной политики Эмине Джапарова написала заявление на увольнение. Об этом Джапарова сообщила на своей странице в Facebook.

"Заявление написано. За плечами четыре года работы 24/7 в #МінСтець: все эти годы пыталась быть максимально публичной в своей деятельности, поэтому не буду суммировать успехи и достижения", - написала она.

Джепарова выложила также фото с бывшим шефом Facebook Эмине Джепаровой

"Тот огромный опыт микро-, макро-, кризисного и другого менеджмента точно пригодится в будущем, ведь в сердце - Крым и мой народ..." - отметила Джапарова.

Читай также: В России удерживают более 30 украинцев - правозащитники

Она поблагодарила команду, коллег, общественные организации, партнеров и экс-министра Юрия Стеця.

Заявление написано в связи с переизбранием Кабмина Facebook Эмине Джепаровой

Напомним, ранее сообщалось, что министр информполитики Юрий Стець в марте заработал 0 грн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram