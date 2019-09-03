Мустафа Найем может присоединиться к Абромавичюсу в "Укроборонпроме"

Бывший депутат и журналист Мустафа Найем, возможно, займется реформированием одной из самых коррумпированных госструктур Украины.

Бывший народный депутат Украины Мустафа Найем, возможно, займет пост замдиректора государственного концерна “Укроборонпром“. Об этом пишет в своем телеграмм-канале шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

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Журналистка указывает на то, что в президентской команде решили не ликвидировать ставший очагом коррупции “Укроборонпром“, а реформировать его и оптимизировать.

Именно с этой целью во главе концерна был поставлен Айварас Абромавичюс. Однако для успешной борьбы с коррупцией в подконтрольной ему структуре новый руководитель нуждается в команде единомышленников.

В этой связи новое руководство “Укроборонпрома“ изучает кандидатуру Мустафы Найема — депутата Верховной Рады предыдущего созыва и бывшего журналиста. Кроме того, на ответственные должности в концерне также рассматриваются Михаил Морозов, имеющий большой опыт в сфере ВПК, Сергей Иванюта, работавший ранее в “Укргаздобыче“, Надежда Бегун, работавшая в системе “Прозорро“, и другие.

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Пока все кандидатуры находятся на стадии рассмотрения и обсуждения. Но в любом случае перед назначением на должность им придется пройти специальную проверку, в том числе на полиграфе.

Напомним, 30 августа Владимир Зеленский назначил бывшего Министра экономики Украины Айвараса Абромавичуса гендиректором “Укроборонпрома“. До этого бывший министр состоял в наблюдательном совете концерна.

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