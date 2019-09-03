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Мустафа Найем может присоединиться к Абромавичюсу в "Укроборонпроме"

Комментариев: 2
Бывший депутат и журналист Мустафа Найем, возможно, займется реформированием одной из самых коррумпированных госструктур Украины.
Найем может войти в руководство "Укроборонпрома"
Найем может войти в руководство "Укроборонпрома"
facebook.com/Mustafanayyem

Бывший народный депутат Украины Мустафа Найем, возможно, займет пост замдиректора государственного концерна “Укроборонпром“. Об этом пишет в своем телеграмм-канале шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

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Журналистка указывает на то, что в президентской команде решили не ликвидировать ставший очагом коррупции “Укроборонпром“, а реформировать его и оптимизировать.

Именно с этой целью во главе концерна был поставлен Айварас Абромавичюс. Однако для успешной борьбы с коррупцией в подконтрольной ему структуре новый руководитель нуждается в команде единомышленников.

В этой связи новое руководство “Укроборонпрома“ изучает кандидатуру Мустафы Найема — депутата Верховной Рады предыдущего созыва и бывшего журналиста. Кроме того, на ответственные должности в концерне  также рассматриваются Михаил Морозов, имеющий большой опыт в сфере ВПК, Сергей Иванюта, работавший ранее в “Укргаздобыче“, Надежда Бегун, работавшая в системе “Прозорро“, и другие.

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Пока все кандидатуры находятся на стадии рассмотрения и обсуждения. Но в любом случае перед назначением на должность им придется пройти специальную проверку, в том числе на полиграфе. 

Напомним, 30 августа Владимир Зеленский назначил бывшего Министра экономики Украины Айвараса Абромавичуса гендиректором “Укроборонпрома“. До этого бывший министр состоял в наблюдательном совете концерна.

 

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Теги: Айварас Абромавичус, Укроборонпром, Мустафа Найем, должности, кандидатура
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Комментариев (2)
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Хулиганка*    03.09.2019, 20:52
Оценка:  0
Хулиганка*
почему этот урюк еще не на зоне?
ЗаУкраину    03.09.2019, 20:22
Оценка:  0
ЗаУкраину
Не понял, а кто сядет в тюрьму за подстрекательство майдана, переворота негидности??? Это же новоявленный поп гапон в новой укр.истории. Согласен, пусть и его как гапона где нить пришьют, повесят.
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