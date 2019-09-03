Нардепы отправили в КСУ закон об увольнении их за прогулы и кнопкодавство

Депутатов смогут уволить также за предоставление коллегам возможности проголосовать вместо них.

Депутаты разрешили увольнять их за прогулы УНИАн

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Верховная Рада направила на рассмотрение в КСУ законопроект, который сможет лишать депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство.

Проект №1027 от президента Владимира Зеленского поддержали 279 депутатов.

Закон дополняет перечень оснований для лишения народного депутата мандата. Такой причиной может стать отсутствие народного депутата без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитета в течение одной очередной сессии.

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Полномочия также будут прекращать в случае установления судом факта не личного голосования народным депутатом или предоставления им возможности проголосовать вместо него другому нардепу.

Напомним, ранее в КСУ направили законопроект о сокращении числа депутатов до 300 человек и об отмене мажоритарной избирательной системы.

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