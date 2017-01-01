Жительница Днепропетровской области держала взрослого сына на цепи

У 36-летнего мужчины установлена группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии.

Полицейские Солонянского отделения полиции освободили 36-летнего мужчину с ограниченными возможностями, которого держала на цепи собственная мать. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

По предварительной информации, у мужчины установлена группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии.

"Мужчину освободили и доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что следователями Солонянского ОП решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).

Напомним, в Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка. Свой поступок они объяснили тем, что 6-летнего мальчика привязали за плохое поведение.

Также сообщалось, что в Сумской области мужчина посадил на цепь наемного работника, который отказался заготавливать дрова.

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