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Жительница Днепропетровской области держала взрослого сына на цепи

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У 36-летнего мужчины установлена группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии.
Мать держала сына на цепи ради пенсии
Мать держала сына на цепи ради пенсии
пресс-служба Нацполиции

Полицейские Солонянского отделения полиции освободили 36-летнего мужчину с ограниченными возможностями, которого держала на цепи собственная мать. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

По предварительной информации, у мужчины установлена группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии.

"Мужчину освободили и доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что следователями Солонянского ОП решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).

Напомним, в Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка. Свой поступок они объяснили тем, что 6-летнего мальчика привязали за плохое поведение.

Также сообщалось, что в Сумской области мужчина посадил на цепь наемного работника, который отказался заготавливать дрова.

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Теги: полиция, Мать, пытки, Сын, Днепропетровская область
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Источник: korrespondent.net

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