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В зоне ООС за день четыре обстрела, ранен боец

Комментариев: 4
Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штаба ООС / Facebook

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один боец ВСУ получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 3 сентября.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Павлополь, Троицкое и Крымское.

Напомним, за сутки 2 сентября сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Также в штабе заявили об активизации обстрелов сепаратистов на Донбассе. Военные считают, что обстрелы свидетельствует о целенаправленных действиях врага по дальнейшему обострению конфликта.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, перемирие, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Cowboychik    03.09.2019, 20:38
Оценка:  +1
Cowboychik
ВСУ шестой год наносит артиллерийские и миномётные удары по городам Донбасса.
Карательные батальоны, такие как «Азов», «Айдар», ДУК «Правый сектор», и прочие, признать незаконными вооруженными формированиями, которые нужно расформировать, а участников посадить.
Cowboychik    03.09.2019, 20:39
Оценка:  +1
Cowboychik
Вы не поверите, но большинство украинских военных не являются украинскими националистами (также как большинство немцев не являлось нацистами). Эти люди – жертвы многодесятилетней украинской пропаганды, заложники «независимой Украины»,
Cowboychik    03.09.2019, 20:39
Оценка:  +1
Cowboychik
где они прожили всю жизнь (или большую ее часть), где им деформировали мышление и заставили направить оружие против своего народа (русского народа). Если они в нас стреляют – объяснить их неправоту можно только ответной стрельбой.
Cowboychik    03.09.2019, 20:39
Оценка:  +1
Cowboychik
Если есть хоть какая-то возможность объяснить словом – надо разговаривать.
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