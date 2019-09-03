В зоне ООС за день четыре обстрела, ранен боец

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один боец ВСУ получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 3 сентября.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Павлополь, Троицкое и Крымское.

Напомним, за сутки 2 сентября сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Также в штабе заявили об активизации обстрелов сепаратистов на Донбассе. Военные считают, что обстрелы свидетельствует о целенаправленных действиях врага по дальнейшему обострению конфликта.

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