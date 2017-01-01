Рада отправила закон о наказаниях за прогулы в КС

Законопроект предусматривает лишения депутатского мандата за треть прогулов. За направление проголосовали 279 депутатов Рады.

Парламент направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство, передает РБК-Украина.

За направление проголосовали 279 депутатов Рады.

В частности, Зеленский предлагает дополнить перечень оснований для лишения народного депутата мандата.

Согласно проекту закона, в случае нарушения требований по поводу несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, отсутствия народного депутата без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной рады Украины и/или заседаний комитета ВР, членом которого он является, в течение одной очередной сессии его полномочия прекращаются досрочно по решению Верховного суда.

Также предусмотрено, что полномочия прекращаются в случае установления судом факта неличного голосования народным депутатом Украины в парламенте, то есть голосования народным депутатом вместо другого парламентария или предоставления народным депутатом возможности проголосовать вместо него другому нардепу.

Ранее Рада передала в КСУ закон о сокращении нардепов. Направление законопроекта в суд поддержали 258 парламентариев. Следующий созыв Рады могут сократить до 300 депутатов.

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