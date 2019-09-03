Закон о снятии неприкосновенности нардепов направили Зеленскому
Документ уже подписал глава парламента Дмитрий Разумков и его передали на подпись президенту.
Президенту Владимиру Зеленскому направлен на подпись законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
В частности, на странице проекта закона на сайте парламента указано, что документ возвращен с подписью главы ВР Дмитрия Разумкова и передан на подпись президенту.
Ранее сообщалось, что в Украине отменили депутатскую неприкосновенность. Законопроект предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
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