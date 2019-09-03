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Закон о снятии неприкосновенности нардепов направили Зеленскому

Комментариев: 4
Документ уже подписал глава парламента Дмитрий Разумков и его передали на подпись президенту.
Зеленскому направили на подпись закон о снятии неприкосновенности
Зеленскому направили на подпись закон о снятии неприкосновенности
Администрация президента Украины

Президенту Владимиру Зеленскому направлен на подпись законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

В частности, на странице проекта закона на сайте парламента указано, что документ возвращен с подписью главы ВР Дмитрия Разумкова и передан на подпись президенту.

Ранее сообщалось, что в Украине отменили депутатскую неприкосновенность. Законопроект предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

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Теги: неприкосновенность, Рада, Верховная Рада, депутатская неприкосновенность, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Вспышка_Справа    03.09.2019, 21:26
Оценка:  +1
Вспышка_Справа
Еще бы сократить количество депутатов до 50-100 человек, вообще отлично было бы!
Вспышка_Справа    03.09.2019, 21:23
Оценка:  0
Вспышка_Справа
ПотРошена можно уже сегодня сажать! Отличный день для этого - 3 сентября!
Андрей_и_Богдан    03.09.2019, 21:31
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
А есть за что? Или было бы за что - расстрелять!
Вспышка_Справа    03.09.2019, 21:32
Оценка:  +1
Вспышка_Справа
ПотРошена есть за что не только расстрелять, но еще и на электрический стул посадить, как в самом государстве мира и в газовую камеру и еще смертельную иньекцию сделать!
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