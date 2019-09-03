Закон о снятии неприкосновенности нардепов направили Зеленскому

Документ уже подписал глава парламента Дмитрий Разумков и его передали на подпись президенту.

Зеленскому направили на подпись закон о снятии неприкосновенности Администрация президента Украины

Президенту Владимиру Зеленскому направлен на подпись законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

В частности, на странице проекта закона на сайте парламента указано, что документ возвращен с подписью главы ВР Дмитрия Разумкова и передан на подпись президенту.

Ранее сообщалось, что в Украине отменили депутатскую неприкосновенность. Законопроект предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

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