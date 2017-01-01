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В Раде объяснили, почему приняли закон Порошенко

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Дмитрий Разумков объяснил, почему парламент принял закон о неприкосновенности авторства Петра Порошенко.
Разумков объяснил, почему Рада приняла закон авторства Порошенко
Разумков объяснил, почему Рада приняла закон авторства Порошенко

Верховная Рада во вторник, 3 сентября, приняла закон о неприкосновенности авторства пятого президента Петра Порошенко для экономии времени. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает УНН.

"Это был самый быстрый путь сделать так, чтобы народные депутаты стали такими же как и все остальные граждане страны. Мы могли пойти другим путем, но на это понадобился бы год, а может и больше. Мы считаем, что здесь не столько важно, кто является создателем закона и кто написал, а принципиально кто его принял", - сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что в Украине отменили депутатскую неприкосновенность. Законопроект предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

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Теги: Рада, Верховная Рада, Порошенко, депутатская неприкосновенность, Петр Порошенко, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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