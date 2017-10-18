ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в колонию

По словам чиновницы, Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской области.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

Оба участника аварии – водитель Lexus Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем Volkswagen Touareg, признаны судом виновными в совершении преступления и получили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет каждый.

По 10 лет. Конец суда по самому скандальному ДТП