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ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в колонию

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Виновница резонансной аварии будет отбывать наказание в исправительном центре в Днепропетровской области.
Елена Зайцева в суде
Елена Зайцева в суде
sq.com.ua
 
Осужденную за смертельное ДТП в Харькове Елену Зайцеву 2 сентября этапировали в колонию. Об сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Дарью Мартынову.
 
По словам чиновницы, Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской области.
 
Напомним, 28 августа другого осужденного по делу о ДТП Геннадия Дронова этапировали в Крюковкую исправительную колонию №29 в Полтавской области. 

Как сообщал Корреспондент.net, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

Оба участника аварии – водитель Lexus Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем Volkswagen Touareg, признаны судом виновными в совершении преступления и получили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет каждый.

По 10 лет. Конец суда по самому скандальному ДТП

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Теги: ДТП, Харьков, колония, Елена Зайцева
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Источник: korrespondent.net

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