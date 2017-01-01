Сутки в ООС: ранены четверо военных

Во вторник незаконные вооруженные формирования 10 раз обстреливали позиции украинских военных, четверо получили ранения.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 10 раз нарушили перемирие, ранены четверо украинских военнослужащих. Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-центр ООС.

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Отмечается, что противник применил запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Павлополь, Новогнатовка, Водяное, Новотроицкое, Гнутово, Троицкое, Крымское, Попасная.

За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела четыре военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, - сообщили в ООС.

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Там также отметили, что с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня.

Напомним, Украина завершила демонтаж укреплений у моста в Станице Луганской. Украинская сторона не начала работы под мостом из-за отсутствия гарантий безопасности от "ЛНР".

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