В Полтаве мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку прямо на улице

Было еще не поздно, около 17-00, сейчас полиция ищет злоумышленника.

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Вчера в Подольском районе Полтавы неизвестный мужчина напал на 11-летнюю девочку и пытался изнасиловать. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев в Facebook.

"Около 17-00 в Подольском районе города, во время движения по пешеходной дорожке на подъем в сторону жилого массива "Красный путь" было совершено нападение с попыткой изнасилования малолетней девушки (11 лет)", - написал он.

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Нападающему - порядка 25-30 лет, он среднего телосложения, его - рост примерно 175 см. Волосы - темные короткие, над правой бровью и на левой щеке - ссадины.

На правом предплечье у мужчины - татуировка, он был одет в черные шорты с белыми вертикальными полосами по бокам и черную футболку с белой надписью английскими буквами.

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"Кто увидит лицо с подобными приметами, просим сообщить в полицию на номер 102. Сейчас полиция Полтавы и работники областного аппарата ГУНП принимают исчерпывающие меры по установлению и задержанию данного лица", - написал Сулаев.

Напомним, ранее сообщалось, что под Днепром мужчина убил беременную жену.

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