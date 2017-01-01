Итоги 3 сентября: снятие неприкосновенности и неуловимый Порошенко

Депутаты отменили свою неприкосновенность - с 2020 года

Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с народных депутатов Украины. Был принят закон №7203, который 28 августа утвердили в первом чтении.

“За“ закон в целом проголосовали 373 депутата. Голоса в поддержку отдали все фракции, кроме ОПЗЖ. “Слуга народа“ дала 252 голоса, внефракционные - 33 голоса, Евросолидарность - 24 голоса (в том числе, за голосовал Петр Порошенко, трое нардепов “ЕС“ воздержались).

“Батькивщина“ отдала 23 голоса “за“, Юлия Тимошенко отсутствовала (по семейным обстоятельствам), группа “За будущее“ отдала 22 голоса, “Голос“ 19 голосов. 27 депутатов от ОПЗЖ не голосовали за закон, 17 - отсутствовали. Ни один нардеп не дал голос против снятия неприкосновенности.

Порошенко не явился на допрос в ГБР

Его вызывали по делу о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году решения главы одной из местных РГА в Николаевской области.

"Езжайте в ГБР, там и спросите", - заявил Порошенко. "Я сейчас работал в Верховной Раде. И на сегодняшний день, особенно после решения Рады о начале переподчинения ГБР президенту есть подтверждение, что ГБР создано неконституционно", - добавил он.

Стали известны результаты "нормандской встречи"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что на встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.

В Конституционный суд направили ряд законопроектов президента

Верховная Рада направила в Конституционный суд целый ряд инициированных Владимиром Зеленским предложений по внесению изменений в Конституцию.

Согласно процедуре эти предложения для начала нужно направить в Конституционный суд, вот Рада и направляла. Проходило все в стандартном режиме: оппозиция кричала о бессмысленности предложений Зеленского, фракция Слуга Народа просто голосовала за.

Украина намерена завершить сотрудничество с МВФ

Новый Кабинет министров будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) стала последней. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

По словам главы Министерства финансов, программа станет длиннее предыдущих, однако, вероятно, будет последней.

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