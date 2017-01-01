Кабмин планирует отменить бумажный документообмен между госучреждениями

На заседании правительства сегодня рассмотрят вопрос перехода на полностью электронный документообмен.

На заседании Кабинета министров в среду, 4 сентября, министры рассмотрят вопрос прекращения бумажного документообмена между государственными учреждениями и органами в структуре исполнительной власти. Об этом сообщает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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Министр акцентировал внимание на том речь, что идет о диджитализации пересылки документов между госорганами, а не о полном переходе на электронные документы вообще.

Вчера СМИ распространили новость о том, что мы хотим запретить бумажный документоОБОРОТ. Тут, к сожалению, закралась ошибка.

ДокументоОБМЕН — это обмен документами между органами. ДокументоОБОРОТ — это процессы согласования документов внутри госорганов. Пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота — это задача на ближайшие 1-2 года Читай также: Гончарук представил новый Кабмин

Также на повестке дня в правительстве находится еще ряд важных вопросов. В частности планируется изменить порядок рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации, назначить Ирину Верещук постоянным представителем правительства в Верховной Раде, а также изучить возможность упрощения правил перемещения работников и посетителей в Доме правительства.

Напомним, перейти на бумажный документообмен в правительстве планируют с 1 октября этого года.

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