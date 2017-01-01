В Украине существенно похолодает

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 4 сентября.

Во многих областях ожидаются грозы и шквалы. Только в некоторых областях востока и юга сегодня будет в меру солнечно и тепло. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня вероятны грозы и шквальный ветер. Осенние ливни вероятны во всех областях западного региона. При этом воздух прогреется в пределах +19…+23 градусов по Цельсию.

На востоке Украины сегодня облачно с прояснениями, местами - грозы и шквальный ветер. На термометре +23…+29 градусов по Цельсию.

Южным регионам синоптики обещают частично грозы и шквалы, частично солнце и жару. На улице сегодня всего +22…+30 градусов по Цельсию.

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В северной части страны сегодня осадки в виде дождей с грозами. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +23 градуса.

В Центральной Украине ожидаются осадки в виде обильного дождя с грозами. Синоптики обещают +20…+29 градусов по Цельсию.

В Киеве сегодня грозы и шквалы. Воздух прогреется в пределах +20…+22 градусов по Цельсию.

Напомним, в Киеве провели последние дни лета. Многие киевляне и гости столицы провели субботу на природе - возле Днепра, других водоемов, в парках.

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