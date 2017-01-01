Заключенных и пленных могут обменять в субботу - СМИ

В Кремле официально отказались комментировать новую дату обмена.

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Процесс обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на два дипломатических источника.

"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября", - сказал источник.

Тем временем, другой диписточник, подтвердив, что обмен запланирован на субботу, отметил, что договоренности носят предварительный характер.

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"Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели", - сказал он.

В Кремле воздержались от комментариев в связи новой датой 7 сентября. "Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", - сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он пообещал: "Факт станет известным".

Ранее Кирилл Вышинский заявил, что не хочет участвовать в обмене пленными, так как не является осужденным лицом.

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