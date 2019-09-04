“Хочу заниматься с тобой любовью день и ночь”: нардеп засветила в Раде интимную переписку
Народный депутат от “Слуги народа” Елена Криворучкина засветила после голосования за снятие депутатской неприкосновенности интимную переписку со своим любимым человеком”. Об этом написала Страна.
Любимый: - Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.
Криворучкина: - Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.
Любимый: - Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.
Криворучкина: - Знаешь, знаешь.
Любимый: - Лен, ты где?
Криворучкина: - Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.
Читай также: "Это была личная переписка": Радуцкий объяснил свои слова о Супрун
На этом момент нардеп перевернула телефон.
Между тем, сама Криворучкина не осталась в стороне. Она прокомментировала на своей странице в Facebook эту ситуацию.
Криворучкина передала привет всем журналистам, которые не слышали о вмешательстве в личную жизнь и акцентировала, что эта переписка происходила во время официального перерыва, поэтому все обвинения в ее сторону бессмысленны.
Читай также: "Давайте, садитесь, меньше смсок": Зе пригрозил распустить Раду через год
Напомним, в сети засветили переписку Радуцкого о главе МОЗ. Народный депутат переписывался о кандидатуре на должность главы МОЗ нецензурными выражениями, а позже предложил снять новость с публикации.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram