“Хочу заниматься с тобой любовью день и ночь”: нардеп засветила в Раде интимную переписку

Криворучкина назвала слив фото ее интимной переписки вмешательством в личную жизнь.

Народный депутат от “Слуги народа” Елена Криворучкина засветила после голосования за снятие депутатской неприкосновенности интимную переписку со своим любимым человеком”. Об этом написала Страна.

Любимый: - Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное. Криворучкина: - Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила. Любимый: - Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю. Криворучкина: - Знаешь, знаешь. Любимый: - Лен, ты где? Криворучкина: - Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

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На этом момент нардеп перевернула телефон.

Между тем, сама Криворучкина не осталась в стороне. Она прокомментировала на своей странице в Facebook эту ситуацию.

Криворучкина передала привет всем журналистам, которые не слышали о вмешательстве в личную жизнь и акцентировала, что эта переписка происходила во время официального перерыва, поэтому все обвинения в ее сторону бессмысленны.

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Напомним, в сети засветили переписку Радуцкого о главе МОЗ. Народный депутат переписывался о кандидатуре на должность главы МОЗ нецензурными выражениями, а позже предложил снять новость с публикации.

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