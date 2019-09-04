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“Хочу заниматься с тобой любовью день и ночь”: нардеп засветила в Раде интимную переписку

Комментариев: 5
Криворучкина назвала слив фото ее интимной переписки вмешательством в личную жизнь.
Криворучкина засветила интимную переписку
Криворучкина засветила интимную переписку
Страна

Народный депутат от “Слуги народа” Елена Криворучкина засветила после голосования за снятие депутатской неприкосновенности интимную переписку со своим любимым человеком”. Об этом написала Страна.

Любимый: - Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: - Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: - Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: - Знаешь, знаешь. 

Любимый: - Лен, ты где?

Криворучкина: - Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

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На этом момент нардеп перевернула телефон.

Между тем, сама Криворучкина не осталась в стороне. Она прокомментировала на своей странице в Facebook эту ситуацию.

Криворучкина передала привет всем журналистам, которые не слышали о вмешательстве в личную жизнь и акцентировала, что эта переписка происходила во время официального перерыва, поэтому все обвинения в ее сторону бессмысленны.

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Напомним, в сети засветили переписку Радуцкого о главе МОЗ. Народный депутат переписывался о кандидатуре на должность главы МОЗ нецензурными выражениями, а позже предложил снять новость с публикации.

 

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Теги: переписка, интимное общение, Криворучкина
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Комментариев (6)
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Брюква_и_Клюква    04.09.2019, 10:34
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Если депутаты будут день и ночь трахаться, кто будет законы принимать?
trewqas    04.09.2019, 10:33
Оценка:  0
trewqas
Фу , сдерживаю рвоту. Кто может такую свиноматку штрыкать.
Шкиряк_и_Зорян    04.09.2019, 10:19
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Это журналистское скотство. В погоне за жареным, журналисты растеряли этику.
asfd0    04.09.2019, 10:13
Оценка:  -1
asfd0
Як казали колись - книжки в сумцi Х_Й на думцi.
dimasvetik    04.09.2019, 10:11
Оценка:  +2
dimasvetik
тю, нормальная переписка!
Сливной_Бачок    04.09.2019, 10:08
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Хочется увидеть героя, который ее ипет. Партия "Зеленая кнопочка".
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