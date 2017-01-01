Президент Словении предложил предоставить Украине "особый статус" в ЕС

Пахор считает, что Украину и Турцию могут устроить "особый статус" вместо членства.

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Президент Словении Борут Пахор предложил предоставить Турции и Украине "особый статус" в ЕС и полное членство для Западных Балкан. Об этом пишет издание Anadolu.

В то же время лава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявления президента Словении. Он подчеркнул, что Пахор “решительно“ выступал за вступление Турции в ЕС до прошлого года.

“Я не знаю, что заставило его передумать. Вероятно, Макрон и другие. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС“, - сказал Чавушоглу. По его словам, Турция готова открыть новую главу в переговорах с ЕС.

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Турция подала заявку на членство в Европейском экономическом сообществе (предшественнике ЕС) в 1987 году. Она получила право на членство в ЕС в 1997 году, а переговоры о вступлении начались в 2004 году.

Однако переговоры в 2007 году зашли в тупик из-за возражений администрации киприотов-греков, а также противодействия со стороны Германии и Франции.

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Ранее сообщалось, что Британия должна заплатить долги даже в случае Brexit без соглашения.

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