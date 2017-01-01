Студенты из Дрогобыча заболели гепатитом А после практики в Одессе

Все шестеро больных студентов на данный момент находятся в больницу.

Шестеро студентов Дрогобычского педагогического университета попали в больницу с диагнозом гепатит А после практики в Одессе. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что всех больных студентов объединяет то, что они в одно и то же время проходили учебную практику в Одессе. Сейчас медики осуществляют комплекс лечебно-диагностических мероприятий, которые должны улучшить состояние студентов.

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Гепатит А, более известен как "болезнь Боткина" или желтуха, - острая инфекционная болезнь, которая поражает печени. Заболеть гепатитом А легко через немытые руки, плохо обработанную пищу, общую посуду и прочее. Подцепить болезнь можно путем близкого контакта с больным. Как правило, у детей не заметны симптомы, но они могут заразить других.

Напомним, Супрун рассказала, как подготовиться к беременности. Большинство здоровых пар могут зачать в течение 6–12 месяцев. Женщинам старше 35 лет может потребоваться вдвое больше времени.

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