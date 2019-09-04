Поляки на поезде обозначили Львов, Луцк и Ровно как свои города – блогер

В Польше был запущен поезд с особенным дизайном, который возмутил пользователей Сети.

Поляки запустили поезд с особенным дизайном, который приурочен к годовщине Второй Речи Посполитой. На рисунке изображен польский военачальник и первый глава возрожденного Польского государства Юзеф Пилсудский.

Об этом сообщил блогер Дмитрий Марунич.

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Пользователей Сети возмутило изображение украинских городов как часть Польши. Речь идет о Львове, Луцке, Ровно и Броды. Все эти города входили в состав Польши до 1939 года.

“Польские братики нанесли наши города на свои поезда. Ну все. Такое не прощается“ – написал блогер.

Ранее подобные фото публиковал Саша Комьяхов.

Ранее в Польше объяснили отказ пригласить РФ на годовщину Второй мировой.Визит украинского президент приехал в Польшу на торжества по случаю начала войны назвали “исторической правдой“.

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