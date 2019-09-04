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Поляки на поезде обозначили Львов, Луцк и Ровно как свои города – блогер

Комментариев: 8
В Польше был запущен поезд с особенным дизайном, который возмутил пользователей Сети.
Пользователи Сети раскритиковали новый дизайн поезда
Пользователи Сети раскритиковали новый дизайн поезда
facebook.com/people/Дмитрий-Марунич

Поляки запустили поезд с особенным дизайном, который приурочен к годовщине Второй Речи Посполитой. На рисунке изображен польский военачальник и первый глава возрожденного Польского государства Юзеф Пилсудский.

Об этом сообщил блогер Дмитрий Марунич.

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Пользователей Сети возмутило изображение украинских городов как часть Польши. Речь идет о Львове, Луцке, Ровно и Броды. Все эти города входили в состав Польши до 1939 года.

“Польские братики нанесли наши города на свои поезда. Ну все. Такое не прощается“ – написал блогер.

Ранее подобные фото публиковал Саша Комьяхов.

Ранее в Польше объяснили отказ пригласить РФ на годовщину Второй мировой.Визит украинского президент приехал в Польшу на торжества по случаю начала войны назвали “исторической правдой“.

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Теги: Польша, Поезд, города, Украина
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Комментариев (8)
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Адекваты    04.09.2019, 11:20
Оценка:  +2
Адекваты
Таки отдаст,не поморщится.Сельхоз земли туркам.И т.д. и т.п....
YSL    04.09.2019, 11:14
Оценка:  +2
YSL
Похоже это сообщение вызвало возмутило только у одного дурачка пользователя сетей.
Коляка    04.09.2019, 11:08
Оценка:  +2
Коляка
Lwow Nasz
Коляка    04.09.2019, 11:07
Оценка:  +1
Коляка
#Lw
trgvm1    04.09.2019, 11:02
Оценка:  -3
trgvm1
член им в сраку
VSHIVANKA    04.09.2019, 10:58
Оценка:  +5
VSHIVANKA
А ЧТО НЕ ТАК ?
В ЧЕМ НОВОСТЬ ?
CCS    04.09.2019, 11:38
Оценка:  0
CCS
Як би тобі, хворому кацапи__ку пояснити? Ну це якби українцізапустили потяг із зображенням Київської Русі часів Юрія Долгорукова, де село болотне Москва зображена як частина нашої держави. Ось тоді кривава діарея б у тебе почалась. Тепер зрозумів?
BabaYul    04.09.2019, 11:46
Оценка:  -1
BabaYul
Вы только мандавошек себе в трусы запустить можете. Готовьтеь к плавной передаче этих городов полякам. Майданьки недоделанные.
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