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Украинец пытался ввезти в Украину больше 200 гаджетов Apple

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Гаджеты перевозились в кабине водителя в ящиках, прикрытых личными вещами .
Украинец пытался ввезти в Украину больше 200 гаджетов Apple
© dpsu.gov.ua
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  • Пограничники обнаружили 229 гаджетов в личных вещах водителя
  • Среди обнаруженных вещей были и ноутбуки, и наушники, и смарт-часы
  • Электронные устройства были обнаружены в автомобиле, следовавшем на въезд в Украину
  • Транспортное средство направили на углубленную проверку, в ходе которой обнаружили скрытые от контроля товары
  • Всего было обнаруженно 34 ноутбука, 10 смарт-часов, 105 мобильных телефонов типа Iphone и 80 наушников
Украинец пытался ввезти в Украину больше 200 гаджетов Apple
Пограничники обнаружили 229 гаджетов в личных вещах водителя
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На украинско-словацкой границе пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы задержали гражданина Украины, который пытался переместить через госрубеж 229 гаджетов производства фирмы Apple. Об этом сообщила ГПСУ.

В пункте пропуска “Ужгород“ пограничники совместно с таможенниками обнаружили партию гаджетов Apple.

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Электронные устройства были обнаружены в автомобиле, следовавшем на въезд в Украину через пункт пропуска под управлением 47-летнего гражданина Украины.

Во время осуществления пограничного контроля в микроавтобусе Mercedes украинской регистрации правоохранители заметили в кабине водителя ящики, прикрытые личными вещами.

Транспортное средство направили на углубленную проверку, в ходе которой обнаружили скрытые от контроля товары.

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Всего было обнаруженно 34 ноутбука, 10 смарт-часов, 105 мобильных телефонов типа Iphone и 80 наушников торговой марки Apple.

Обнаруженный товар изъят сотрудниками таможни. Его стоимость будет определена дополнительно с привлечением соответствующего эксперта.

Напомним, в Новой Зеландии ввели штраф за отказ показать телефон на таможне.

 

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Теги: гаджеты, Apple, контрабанда, Украина, техника
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