Разумков объяснил, зачем Раде всего 300 нардепов

Спикер связал эту цифру с реальным количеством населения страны.

Разумков считает, что в Раде должны быть 300 депутатов УНИАН

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объяснил число сокращения депутатов в парламенте. По его словам, 300 депутатов достаточно для эффективной работы.

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Об этом он заявил во время своего брифинга в стенах парламента 3 сентября.

Разумков отметил, что реальное население Украины сегодня составляет в пределах 30-34 млн человек. Это значить, что в Верховной Раде отлично могут справиться 300 народных избранников.

На сегодня ориентировочное количество граждан, которые живут в Украине, где 30-34 млн. Так это будет отвечать именно 300 народным депутатам, - уверен Разумков.

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Кроме того, он акцентировал, что такое количество народных избранников никаким образом не повлияет на качество работы украинского парламента.

Напомним, Зеленский предложил забирать мандаты у нардепов за прогулы и кнопкодавство. Президент предложил внести изменения в статью Конституции, добавив туда дополнительные основания для прекращения полномочий депутата Рады.

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