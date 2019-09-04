Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разумков объяснил, зачем Раде всего 300 нардепов

Комментариев: 2
Спикер связал эту цифру с реальным количеством населения страны.
Разумков считает, что в Раде должны быть 300 депутатов
Разумков считает, что в Раде должны быть 300 депутатов
УНИАН

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объяснил число сокращения депутатов в парламенте. По его словам, 300 депутатов достаточно для эффективной работы.

Читай также: В КСУ отправили закон Зе о 300 депутатах в Раде и отмене мажоритарки

Об этом он заявил во время своего брифинга в стенах парламента 3 сентября.

Разумков отметил, что реальное население Украины сегодня составляет в пределах 30-34 млн человек. Это значить, что в Верховной Раде отлично могут справиться 300 народных избранников.

На сегодня ориентировочное количество граждан, которые живут в Украине, где 30-34 млн. Так это будет отвечать именно 300 народным депутатам, - уверен Разумков.

Читай также: Рада отправила закон о наказаниях за прогулы в КС

Кроме того, он акцентировал, что такое количество народных избранников никаким образом не повлияет на качество работы украинского парламента.

Напомним, Зеленский предложил забирать мандаты у нардепов за прогулы и кнопкодавство. Президент предложил внести изменения в статью Конституции, добавив туда дополнительные основания для прекращения полномочий депутата Рады.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: закон, ВР, Разумков, сокращение нардепов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Адекваты    04.09.2019, 11:17
Оценка:  -3
Адекваты
Спикер не стал учитывать украинский Крым и Донецк-Луганск?)))И вычеркнул всех заробитчан?))Патрийот))
Андрей_и_Богдан    04.09.2019, 11:48
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
А также не учел несовершеннолетних; им парламент не нужен?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь