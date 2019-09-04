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Украинские пограничники заняли 2-е место на международных соревнованиях в Литве

Комментариев: 3
Среди 13 команд из разных стран украинцам не удалось обойти только хозяев турнира.
Украинские пограничники заняли 2-е место на международных соревнованиях в Литве
© dpsu.gov.ua
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  • Украинские пограничники заняли второе место на международных соревнованиях
Украинские пограничники заняли 2-е место на международных соревнованиях в Литве
Украинские пограничники заняли второе место на международных соревнованиях
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Команда 10-го отдельного отряда оперативного реагирования “Дозор“ Государственной пограничной службы Украины на прошлой неделе приняла участие в международных соревнованиях среди военизированных спецподразделений в Литве и заняла там 2-е место. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Помимо украинцев в соревнованиях участвовало еще 13 команд, в том числе армейские, полицейские и пограничные спецподразделения Литовской Республики, спецназ польской Пограничной охраны и спецгруппа Пограничной службы Латвии. В течение 4-х дней команды соревновались в физических упражнениях, а также в решении тактических, стрелковых и логических задач.

Кроме украинцев, завоевавших 2-е место, на пьедестале почета оказались только хозяева соревнований: две команды от литовской Службы охраны государственной границы поделили между собой первое и третье места.

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Видео с соревнований:

Напомним, на Дунае проходят совместные военные учения Украины и Румынии. Учиться взаимодействию на реке военные двух стран будут до 7 сентября.

 

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Теги: Госпогранслужба, соревнования, Литва, спецназ
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Комментариев (3)
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h_a_a_r_p    04.09.2019, 11:13
Оценка:  +3
h_a_a_r_p
опупеть Международные соревнования 14 команд ))
BabaYul    04.09.2019, 11:28
Оценка:  +2
BabaYul
Литовские команды, украинские и польские. Было ещё две команды из Латвии, но они приехали после окончания Международных соревнований. Не успели, и поэтому заняли почётное 4-е место.
tulchanin    04.09.2019, 11:29
Оценка:  +2
tulchanin
Ага, 14 команд аж из 3х стран походу. =))))
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