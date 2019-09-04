Украинские пограничники заняли 2-е место на международных соревнованиях в Литве

Среди 13 команд из разных стран украинцам не удалось обойти только хозяев турнира.

Команда 10-го отдельного отряда оперативного реагирования “Дозор“ Государственной пограничной службы Украины на прошлой неделе приняла участие в международных соревнованиях среди военизированных спецподразделений в Литве и заняла там 2-е место. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Читай также: Госпогранслужба отрицает слова Лукашенко о потоке оружия из Украины

Помимо украинцев в соревнованиях участвовало еще 13 команд, в том числе армейские, полицейские и пограничные спецподразделения Литовской Республики, спецназ польской Пограничной охраны и спецгруппа Пограничной службы Латвии. В течение 4-х дней команды соревновались в физических упражнениях, а также в решении тактических, стрелковых и логических задач.

Кроме украинцев, завоевавших 2-е место, на пьедестале почета оказались только хозяева соревнований: две команды от литовской Службы охраны государственной границы поделили между собой первое и третье места.

Читай также: В Харьковской области погиб пограничник

Видео с соревнований:

Напомним, на Дунае проходят совместные военные учения Украины и Румынии. Учиться взаимодействию на реке военные двух стран будут до 7 сентября.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.