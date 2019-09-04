"Вы не полезны государству": Главный лесник, которого отчитал Зеленский, уволен

Госагентство лесных ресурсов 30 августа выдало соответствующий указ об увольнении.

Госагентство лесных ресурсов 30 августа выдало указ об увольнении руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского. Ранее Владимир Зеленский попросил чиновника написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщил сам Андрей Куринский в Facebook.

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“Мне, как человеку, который родился и вырос в Житомирской области, было чрезвычайно ответственно работать на территории нашего края. Искренне желаю процветания Житомирскому краю, преодоления трудностей и недоразумений“ – написал он

Но случилось, что случилось ... Лесоводы и граждане, которые искренне и сознательно интересуются лесной отраслью и лесом смогут “отделить зерна от плевел“ – подчеркнул чиновник

Указ об увольнении Куринского acebook.com/kurinskyi.andriy

Напомним, ранее Прокуратура открыла уголовное дело против правоохранителей. Глава лесного хозяйства написал заявление об увольнении.

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