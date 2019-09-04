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"Вы не полезны государству": Главный лесник, которого отчитал Зеленский, уволен

Комментариев: 2
Госагентство лесных ресурсов 30 августа выдало соответствующий указ об увольнении.
Президент Владимир Зеленский отчитывает главного лесника Житомирской области
Президент Владимир Зеленский отчитывает главного лесника Житомирской области
Скриншот видео

Госагентство лесных ресурсов 30 августа выдало указ об увольнении руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского. Ранее Владимир Зеленский попросил чиновника написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщил сам Андрей Куринский в Facebook.

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“Мне, как человеку, который родился и вырос в Житомирской области, было чрезвычайно ответственно работать на территории нашего края. Искренне желаю процветания Житомирскому краю, преодоления трудностей и недоразумений“ – написал он

Но случилось, что случилось ... Лесоводы и граждане, которые искренне и сознательно интересуются лесной отраслью и лесом смогут “отделить зерна от плевел“ – подчеркнул чиновник

Указ об увольнении Куринского
Указ об увольнении Куринского
acebook.com/kurinskyi.andriy

Напомним, ранее Прокуратура открыла уголовное дело против правоохранителей. Глава лесного хозяйства написал заявление об увольнении

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Теги: Владимир Зеленский, андрей куринский, увольнение
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Комментариев (2)
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entranceandexit    04.09.2019, 11:45
Оценка:  0
entranceandexit
это новая статья конституции? уволить? а найти доказательства и судить открыто?
designandrey65    04.09.2019, 11:21
Оценка:  +2
designandrey65
Молодец... может пришел светлый час и к нам..?
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