Во Львове пьяный мужчина с пистолетом угрожал убить 10 человек
В центре Львова правоохранители задержали пьяного мужчину, который с пистолетом в руках угрожал убить десятерых человек.
Об это сообщили в пресс-службе патрульной полиции области в Facebook.
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“В ночь на вторник, 3 сентября, в патрульную полицию поступило сообщение о том, что во Львове на улице Вороного пьяный преступник с оружием в руках угрожал убийством мужчине и его семье. Оперативники выехали на место происшествия, где выяснили, что правонарушителем оказался 40-летний львовянин. Его оружие было в боевой готовности“, - отмечают патрульные.
Полицейские изъяли у него пистолет Макарова со спиленными маркировками и глушителем, раскладной нож и одну перчатку.
Впоследствии правоохранители выяснили, что злоумышленник угрожал еще десяти людям. Все они написали заявления в полицию.
“На месте работали следователи Галицкого отдела полиции, а затем вместе с ними ТОРовцы сопроводили задержанного в изолятор временного содержания в городе Пустомыты. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет“, - уточнили в патрульной полиции.
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