Во Львове пьяный мужчина с пистолетом угрожал убить 10 человек

Мужчина был вооружен пистолетом Макарова.

В центре Львова правоохранители задержали пьяного мужчину, который с пистолетом в руках угрожал убить десятерых человек.

Об это сообщили в пресс-службе патрульной полиции области в Facebook.

Читай также: Под Днепром мужчина пытался взорвать сожительницу и ее ребенка

“В ночь на вторник, 3 сентября, в патрульную полицию поступило сообщение о том, что во Львове на улице Вороного пьяный преступник с оружием в руках угрожал убийством мужчине и его семье. Оперативники выехали на место происшествия, где выяснили, что правонарушителем оказался 40-летний львовянин. Его оружие было в боевой готовности“, - отмечают патрульные.

Полицейские изъяли у него пистолет Макарова со спиленными маркировками и глушителем, раскладной нож и одну перчатку.

Впоследствии правоохранители выяснили, что злоумышленник угрожал еще десяти людям. Все они написали заявления в полицию.

“На месте работали следователи Галицкого отдела полиции, а затем вместе с ними ТОРовцы сопроводили задержанного в изолятор временного содержания в городе Пустомыты. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет“, - уточнили в патрульной полиции.

Внимание, присутствует ненормативная лексика!

Как сообщалось 27 августа, киевлянин кувалдой разгромил подъезд из-за замечания о брошенном окурке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram