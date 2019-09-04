Душил до потери сознания: В Днепре парень напал на студентку

Девушке чудом удалось спастись благодаря бдительному соседу.

В Днепре в жилом массиве Красный Камень по адресу улица Коробова, 8 напали на студентку экологического факультета в подъезде собственного дома. Об этом передает Днепр.инфо.

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Предварительно известно, что возле собственного дома девушке помог открыть дверь неизвестный молодой человек 25 лет. Вместе они зашли в подъезд и лифт. Парень сказал, что ему нужно на 5 этаж и вместе они начали подниматься. После того, как в двери лифта закрылись, попутчик напал на девушку. Он начал ее душить.

На 5 этаже жертве удалось вырваться. Между тем, парень был спортивно подготовленным и догнал девушку, продолжая ее душить.

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После этого студентка вырвалась во второй раз и попыталась спрятаться в предбаннике. В этот момент она придавила дверью пальцы рук своего насильнику.

Он повалил девушку на пол прямо перед дверями ее квартиры. Она начала терять сознание. На шум вышел сосед девушки. Злоумышленник сказал, что девушка - его жена, которая потеряла сознание. Пока мужчина вызывал скорую помощь, преступник скрылся вместе с сумкой студентки.

Напомним, в Чугуеве женщина нашла в доме человеческие кости. О находке она сообщила в полицию.

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