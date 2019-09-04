"Кипяток в рот из-за любви": Муж пострадавшей рассказал свою версию трагедии

По словам нападающего, жена ему изменяла.

Мужчина из Запорожья, который облил гражданскую жену Анастасию Шаповалову кипятком, рассказал свою версию трагедии. По его словам, пострадавшая выпивала и вела разгульный способ жизни.

Подробности стали известны на программе Говорит Украина.

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По версии мужчины, в день трагедии пара выпивала вместе, а в 4 часа утра пострадавшая якобы призналась в измене. Нападающий не выдержал, схватил кастрюлю с кипятком, в которой варились макароны и вылил содержимое на гражданскую жену.

Пострадавшая сейчас находится в тяжелом состоянии Скриншот видео

Анастасия опровергла признание мужчины, опубликовав видеообращение в Фейсбук.

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По версии пострадавшей, гражданский муж пытался ее контролировать, из-за чего она приняла решение о расставании и переезде в другую квартиру. По мнению Насти, это и стала причиной конфликта.

Как сообщалось 1 августа, в Запорожье парень облил спящую девушку кипятком.

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