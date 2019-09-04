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"Кипяток в рот из-за любви": Муж пострадавшей рассказал свою версию трагедии

Комментариев: 1
По словам нападающего, жена ему изменяла.
Сожитель пострадавшей
Сожитель пострадавшей
Скриншот видео

Мужчина из Запорожья, который облил гражданскую жену Анастасию Шаповалову кипятком, рассказал свою версию трагедии. По его словам, пострадавшая выпивала и вела разгульный способ жизни.

Подробности стали известны на программе Говорит Украина.

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По версии мужчины, в день трагедии пара выпивала вместе, а в 4 часа утра пострадавшая якобы призналась в измене. Нападающий не выдержал, схватил кастрюлю с кипятком, в которой варились макароны и вылил содержимое на гражданскую жену.

Пострадавшая сейчас находится в тяжелом состоянии
Пострадавшая сейчас находится в тяжелом состоянии
Скриншот видео

Анастасия опровергла признание мужчины, опубликовав видеообращение в Фейсбук.

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По версии пострадавшей, гражданский муж пытался ее контролировать, из-за чего она приняла решение о расставании и переезде в другую квартиру. По мнению Насти, это и стала причиной конфликта.

Как сообщалось 1 августа, в Запорожье парень облил спящую девушку кипятком.

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Теги: анастасия шаповалова, Запорожье, кипяток
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Комментариев (1)
Адекваты    04.09.2019, 11:29
Оценка:  0
Адекваты
Будет адекватно и ему кипяток в рожу.и не лечить.Правы муслимы-око за око.
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