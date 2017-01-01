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Со дна реки под Павлополем подняли артснаряды и около 1500 патронов

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Со дна реки водолазы подняли один неразорванный снаряд и 4 артиллерийских снаряда со взрывателями.
Со дна реки под Павлополем подняли артснаряды и около 1500 патронов
© https://www.facebook.com/pressjfo.news
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  • Подразделения ГосЧС два дня погружались под воду
  • Подразделения ГосЧС два дня погружались под воду
  • Подразделения ГосЧС два дня погружались под воду
  • Подразделения ГосЧС два дня погружались под воду
Со дна реки под Павлополем подняли артснаряды и около 1500 патронов
Подразделения ГосЧС два дня погружались под воду
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На Донбассе в районе Павлополя пиротехники ГосЧС в реке обнаружили большое количество патронов и снарядов.

Об этом сообщает штаб ООС.

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"Осмотр дна реки, в которой купаются и рыбачат местные жители, несмотря на предупреждающие знаки "Стоп мины", превзошел все ожидания", - говорится в сообщении.

Как сообщается, со дна реки водолазы подняли один неразорванный снаряд и 4 артиллерийских снаряда со взрывателями, 917 патронов калибра 5,45 мм, 517 патронов калибра 7,62х54 мм и 27 патронов калибра 7,62х39 мм

Отмечается, что подразделения ГосЧС два дня погружались под воду.

Как сообщалось, в Луганской области завершили первый этап разминирования.

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Теги: снаряды. Донбасс, патроны, ГСЧС
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