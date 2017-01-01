Со дна реки под Павлополем подняли артснаряды и около 1500 патронов
На Донбассе в районе Павлополя пиротехники ГосЧС в реке обнаружили большое количество патронов и снарядов.
Об этом сообщает штаб ООС.
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"Осмотр дна реки, в которой купаются и рыбачат местные жители, несмотря на предупреждающие знаки "Стоп мины", превзошел все ожидания", - говорится в сообщении.
Как сообщается, со дна реки водолазы подняли один неразорванный снаряд и 4 артиллерийских снаряда со взрывателями, 917 патронов калибра 5,45 мм, 517 патронов калибра 7,62х54 мм и 27 патронов калибра 7,62х39 мм
Отмечается, что подразделения ГосЧС два дня погружались под воду.
Как сообщалось, в Луганской области завершили первый этап разминирования.
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