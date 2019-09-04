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Кабмин определился со своим представителем в ВР

Комментариев: 2
Назначение должны утвердить сегодня после 14:00.
Ирина Верещук будет представлять Кабмин в Раде
Ирина Верещук будет представлять Кабмин в Раде
УНИАН

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В среду во время заседания Кабмина будет рассмотрен вопрос о назначении представителя правительства в Верховной Раде. Об этом говорится в повестке на сайте правительства.

Постоянным представителем правительства в парламенте должна стать народный депутат Ирина Верещук. Заседание начнется в 14:00.

Ранее сообщалось, что министры планируют рассмотреть вопрос прекращения бумажного документооборота между органами исполнительной власти, а также кадровые вопросы.

 

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Теги: Рада, депутаты, Кабмин, представитель, Верещук
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    04.09.2019, 12:02
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Похожа на Машку Захарову
ParisMA    04.09.2019, 11:57
Оценка:  0
ParisMA
А чего эта курва не сидит ? насколько я помню в 2014 м году эта мразота верещала о том, что м. Рава-Руська выходит из состава Украины и присоединяется к Польше? Что это за двойные стандарты? А?
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