Кабмин определился со своим представителем в ВР

Назначение должны утвердить сегодня после 14:00.

Ирина Верещук будет представлять Кабмин в Раде УНИАН

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В среду во время заседания Кабмина будет рассмотрен вопрос о назначении представителя правительства в Верховной Раде. Об этом говорится в повестке на сайте правительства.

Постоянным представителем правительства в парламенте должна стать народный депутат Ирина Верещук. Заседание начнется в 14:00.

Ранее сообщалось, что министры планируют рассмотреть вопрос прекращения бумажного документооборота между органами исполнительной власти, а также кадровые вопросы.

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