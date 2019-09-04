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В оккупированном Донецке прогремел взрыв - соцсети

Комментариев: 5
Взрыв прогремел в районе шахты Скочинского.
Подробности происшествия уточняются
Подробности происшествия уточняются
depositphotos.com

Пользователи социальных сетей сообщают о взрыве на территории оккупированном Донбассе. Информацию подтверждают Новости Донбасса. 

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“В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня утром произошел взрыв в районе шахты имени Скочинского в Кировском районе города“ - говорится в сообщении. 

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Причины и обстоятельства взрыва выясняются. По неподтвержденной информации, в результате взрыва погиб человек.

“По слухам испытывали взрывчатку. Говорят один человек точно погиб. Много скорых, МЧС“ - пишут и делятся пользователи соцсетей.

Другой пользователь указал время взрыва. 

Информация пока не подтверждена.

Как сообщалось 30 августа, в Киеве прогремел взрыв, горели склады.

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Теги: Донецк, взрыв, шахта, скочинского
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    04.09.2019, 11:34
Оценка:  -6
VSHIVANKA
В ОККУПИРОВАННОМ ?!
Андрей_и_Богдан    04.09.2019, 11:51
Оценка:  +3
Андрей_и_Богдан
Ты марсианин??
WTF2wtf    04.09.2019, 11:52
Оценка:  +2
WTF2wtf
Просто профессиональный антиукраинский быдлобот из раши на зарплате
WTF2wtf    04.09.2019, 11:53
Оценка:  +1
WTF2wtf
150 вспомогательных ников только под один из рабочих ников "VSHIVANKA" оно не просто так регистрировало,
оно тут работает, тупо гадя по поводу всего украинского ... росбюджет такого быдла кучу содержит
WTF2wtf    04.09.2019, 11:51
Оценка:  +2
WTF2wtf
В оккупированном россией и опущенном оккупантами ...
Потому такое конченое быдло VSHIVANKA-FPN ольгинское здесь и пасется за бюджетные рублики.
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