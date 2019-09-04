В оккупированном Донецке прогремел взрыв - соцсети
Пользователи социальных сетей сообщают о взрыве на территории оккупированном Донбассе. Информацию подтверждают Новости Донбасса.
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“В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня утром произошел взрыв в районе шахты имени Скочинского в Кировском районе города“ - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства взрыва выясняются. По неподтвержденной информации, в результате взрыва погиб человек.
Донецк— hochu 🦋 domoy (@hochu_dodomu) 4 сентября 2019 г.
Последствия утренного взрыва pic.twitter.com/A3CvcbmoZ5
“По слухам испытывали взрывчатку. Говорят один человек точно погиб. Много скорых, МЧС“ - пишут и делятся пользователи соцсетей.
Другой пользователь указал время взрыва.
пишут в ОК( и сразу стирают в закрытой группе!) ?.?— конструктор хаоса (@5TDkjZlhlPqB6zc) 4 сентября 2019 г.
что, бах был сильнейший!слышали на Азотном, Куйбышева ул, кольцо Бакинских комиссаров, Лидиевка, шт.Кировская, Семашко, Рутченково.
в 9:35-9:42 приблизительно.
Информация пока не подтверждена.
Как сообщалось 30 августа, в Киеве прогремел взрыв, горели склады.
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оно тут работает, тупо гадя по поводу всего украинского ... росбюджет такого быдла кучу содержит
Потому такое конченое быдло VSHIVANKA-FPN ольгинское здесь и пасется за бюджетные рублики.