В оккупированном Донецке прогремел взрыв - соцсети

Взрыв прогремел в районе шахты Скочинского.

Пользователи социальных сетей сообщают о взрыве на территории оккупированном Донбассе. Информацию подтверждают Новости Донбасса.

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“В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня утром произошел взрыв в районе шахты имени Скочинского в Кировском районе города“ - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото depositphotos.com

Причины и обстоятельства взрыва выясняются. По неподтвержденной информации, в результате взрыва погиб человек.

Донецк

Последствия утренного взрыва pic.twitter.com/A3CvcbmoZ5 — hochu 🦋 domoy (@hochu_dodomu) 4 сентября 2019 г.

“По слухам испытывали взрывчатку. Говорят один человек точно погиб. Много скорых, МЧС“ - пишут и делятся пользователи соцсетей.

Другой пользователь указал время взрыва.

пишут в ОК( и сразу стирают в закрытой группе!) ?.?

что, бах был сильнейший!слышали на Азотном, Куйбышева ул, кольцо Бакинских комиссаров, Лидиевка, шт.Кировская, Семашко, Рутченково.

в 9:35-9:42 приблизительно. — конструктор хаоса (@5TDkjZlhlPqB6zc) 4 сентября 2019 г.

Информация пока не подтверждена.

Как сообщалось 30 августа, в Киеве прогремел взрыв, горели склады.

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