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Большинство украинцев рады, что родились в Украине - соцопрос

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¾ украинцев выбрали бы Украину как страну своего рождения, если бы у них была такая возможность.
Большинство украинцев довольны местом своего рождения
Большинство украинцев довольны местом своего рождения
depositphotos.com

74% украинцев в возрасте старше 16 лет, опрошенных исследовательским центром “Омнибус Info Sapiens“, заявили, что хотели бы родиться в Украине, если бы им был предоставлен подобный выбор.

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Данный показатель заметно превышает результаты аналогичных опросов, проведенных социологами в предыдущие годы. Например, в 2018 году родиться в Украине хотели 65% респондентов, а в 2014-м – 68%.

О желании родиться в одной из стран Европейского Союза в этом году заявили 4% опрошенных, что меньше показателей 2018 и 2014 годов на 3 и 2 процентных пункта соответственно. Тех, кто пожелал бы оказаться уроженцем США или Канады, в этом году насчитали всего 2% (в 2018-м – 4%, в 2014-м – 1%). А вот родиться россиянином хотел бы всего 1% опрошенных. В прошлом году таковых не было вообще, а в 2014-м году – 2%.

Еще 4% респондентов избрали бы другую страну, а 15% украинцев, участвовавших в опросе, не смогли определиться с ответом.

Результаты опроса
Результаты опроса
sapiens.com.ua

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По словам заместителя директора компании “Info Sapiens“ Инны Волосевич, значительный рост патриотизма в этом году, вероятно, находится в прямой взаимосвязи с высоким уровнем поддержки действующего президента.

Полный отчет по результатам опроса можно найти здесь.

Напомним, 83% украинцев считают себя патриотами. Больше всего таковых на западе страны, меньше – на востоке.

 

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Теги: соцопрос, Украина, патриотизм
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