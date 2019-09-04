В Тернополе взорвали дом ректора вуза
Рядом с частным домом ректора Тернопольского экономического университета Андрея Крысоватого в среду, 4 сентября, произошел мощный взрыв. Ректор и его жена госпитализированы с серьезными травмами. Об этом сообщает местное издание 20 хвилин.
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Как сообщается, к дому Крысоватого в селе Петриков (пригород Тернополя) неизвестные подбросили пакет, а когда ректор поднял его, произошел сильный взрыв. Издание Тернополяне со ссылкой на свидетелей сообщает, что взрывная волна распространилась на расстоянии более километра.
У ректора была сильно повреждена рука, а его жена держалась за лицо. Было очень много крови, - рассказал журналистам сосед потерпевшего.
Пострадавших госпитализировали двумя каретами “скорой помощи“.
Состояние тяжелое, оказываем всестороннюю помощь, - сказал главный врач Тернопольской университетской больницы Василий Блихар.
На месте работает полиция и взрывотехники. Улица возле дома полностью перекрыта.
Cмотрите фотогалерею: В Тернополе пытались взорвать ректора вуза
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Напомним, в оккупированном Донецке прогремел взрыв. Взрыв прогремел в районе шахты Скочинского.
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