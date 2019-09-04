В Тернополе взорвали дом ректора вуза

Пакет со взрывчаткой подбросили к дому ректора Крысоватого. Он взорвался когда мужчина его поднял. Ректор и его жена госпитализированы в тяжелом состоянии.

Рядом с частным домом ректора Тернопольского экономического университета Андрея Крысоватого в среду, 4 сентября, произошел мощный взрыв. Ректор и его жена госпитализированы с серьезными травмами. Об этом сообщает местное издание 20 хвилин.

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Как сообщается, к дому Крысоватого в селе Петриков (пригород Тернополя) неизвестные подбросили пакет, а когда ректор поднял его, произошел сильный взрыв. Издание Тернополяне со ссылкой на свидетелей сообщает, что взрывная волна распространилась на расстоянии более километра.

У ректора была сильно повреждена рука, а его жена держалась за лицо. Было очень много крови, - рассказал журналистам сосед потерпевшего.

Пострадавших госпитализировали двумя каретами “скорой помощи“.

Состояние тяжелое, оказываем всестороннюю помощь, - сказал главный врач Тернопольской университетской больницы Василий Блихар.

На месте работает полиция и взрывотехники. Улица возле дома полностью перекрыта.

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Напомним, в оккупированном Донецке прогремел взрыв. Взрыв прогремел в районе шахты Скочинского.

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