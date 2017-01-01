Из колонии во Львовской области сбежало двое заключенных
Из Николаевской колонии №50, которая находится во Львовской области, сбежало двое заключенных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
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Известно, что первый беглец - житель Киева 1999 года рождения Буртовенко Виталий Андреевич. Суд приговорил его к пяти годам за удовлетворение половой страсти неестественным способом и разбой.
Особые приметы: низкий, до 170 см. Волосы светло-русые, глаза - синие, татуировка на левой и правой руке “золото, на пальцах левой руки цифр - “1999”.
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Второй беглый заключенный - житель села Лука Житомирской области 1992 года рождения Дмитрук Павел Васильевич. Он приговорен к трем годам за незаконное производство наркотических средств.
Особые приметы: низкий, до 170 см. Волосы черные, глаза - карие, татуировка на правой руке “тюрьма - наука из наук и мир жесток и гонор”.
Известно, что сбежали они не из самой колонии, а из мест выправительных работ на местном заводе.
Напомним, из колонии под Винницей сбежал заключенный. Полиция уже ищет беглеца.
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