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Зеленский ветировал закон о кастрации педофилов

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Закон возвращен на рассмотрение Радой с предложениями президента.
Педофилов предлагалось принудительно кастрировать химическим методом
Педофилов предлагалось принудительно кастрировать химическим методом
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон №6449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".

Соответствующие данные указаны в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента.

"Готовится на рассмотрение с вето президента", - говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона.

Президент наложил вето
Президент наложил вето
Скриншот

Как сообщалось, Рада 11 июля поддержала создание реестра педофилов и их химическую кастрацию.

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Теги: педофил, кастрация, закон, вето, Рада, президент, Зеленский
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