"Настоящий Корвалол" готовится к подорожанию, - СМИ

Плохие новости для пенсионеров: успокоительные капли “Корвалол“, популярные еще с советских времен, могут существенно подорожать, если их производитель “Фармак“ выиграет судебный спор у своего конкурента – фармацевтической компании “Дарница“.

Об этом сообщает Знай.ua со ссылкой на Зеркало недели (статья “Дорогое спокойствие“).

“Фармак“ решил получить монополию на знак “Корвалол Corvalolum“. Что это означает? Что именно одной компании предоставляется право использовать этот знак, а все остальные лишены этой возможности“, – приводит издание слова адвоката из компании AEQUO Натальи Дрюк.

“Зеркало недели“ подчеркивает: корвалольное дело – это не просто спор двух гигантов бизнеса за миллионы гривен. Если “Фармак“ выиграет суд, он превратится в монополиста, ведь “Корвалол-Дарница“ исчезнет из аптек.

“Где монополия – там повышение цен, об этом знает каждый экономист. Для пенсионера или малообеспеченного пациента такое повышение может стать существенным ударом по его скудному персональному бюджету. А то и вовсе заставит отказаться от лечения“, - пишет автор статьи.

“Зеркало недели“ напоминает, что “Фармак“ уже 15 лет упорно пытается запретить своему конкуренту производить лекарство “Корвалол-Дарница“. При этом судебный спор за торговую марку “Корвалол“ “Фармак“ полностью проиграл еще в 2011 году и возобновить его невозможно.

Те не менее, “Фармак“ до сих пор продолжает считать, что настоящий “Корвалол“ выпускает только он.

“Поэтому “Фармак“ пошел на юридическую хитрость, и придумал новое обозначение “Корвалол Corvalolum“, которое и стало предметом нынешнего разбирательства“, - объясняет автор статьи.

Сейчас в Хозяйственном суде Киева идет очередной этап судебных разбирательств. Хотя изначально процесс был инициирован “Фармаком“, на этот раз компания выступает ответчиком, ведь речь идет об иске “Дарницы“ на решение Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), вынесенного в 2017 году в пользу “Фармака“.

На заседании 28 августа “Фармак“ предоставил судье социологический опрос, показывающий, что украинцы якобы ассоциируют “Корвалол“ именно с “Фармаком“. Но журналисты находят такой шаг ответчика странным. Ведь опрос по заказу “Фармака“ проводился в августе 2019 года, а предмет судебного спора – решение МЭРТ двухлетней давности.

“Учитывать данные соцопроса в нынешнем суде – все равно что в деле о ДТП принимать во внимание дорожный знак, установленный через два года после аварии“, – приводит аналогию автор материала.